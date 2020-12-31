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31 Aralık'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM Yılbaşı çalışma saatleri..

31 Aralık'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM Yılbaşı çalışma saatleri..

Yeni yıl için alışveriş yapmak isteyenler, bugün AVM'ler açık mı, alışveriş merkezleri kaça kadar açık sorularını gündeme taşıdı. Koronavirüs nedeniyle AVM'lerin de çalışma saatleri kısıtlandı.