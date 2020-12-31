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- 31 Aralık'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM Yılbaşı çalışma saatleri..
31 Aralık'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM Yılbaşı çalışma saatleri..
- Haber Merkezi
- 31.12.2020 - 11:48
Koronavirüs salgını etkisini sosyal hayatta da göstermeye devam ediyor.
2021 yılına girerken alışveriş merkezlerinin açılış kapanış saatleri de vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. AVM'ler yılbaşında kaçta açılıyor kaçta kapanıyor
Yılın son günü, ihtiyaçlarını karşılamak için veya hediye bakmak için alıveriş merkezlerine gidecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırma yapıyor.
Peki AVM'ler kaça kadar açık, 31 Aralık yılbaşı günü AVM'ler kaçta kapanıyor, işte detaylar..
31 ARALIK AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?
Alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatleri salgın nedeniyle dğeişiklik gösteriyor.
Türkiye genelindeki AVM’ler genellikle 10:00-22:00 arasında hizmet vermektedir. Saatler, yılbaşı ve bayram günlerinde değişmektedir.
Alışveriş merkezleri 31 Aralık 2020’ de saat 21:00 ‘ de kapanacaktır.
AVM'LER YILBAŞINDA AÇIK MI?
31 Aralık Perşembe günü, saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca AVMler hizmet dışı olacak.
Yani 31 Aralık akşamı saat 21.00'de kapanan AVMler, 4 Ocak 10.00'a dek kapalı bulunacak. Bu kapsamda 1 - 2 - 3 Ocak tarihlerinde AVMler faaliyet gösteremeyecek.