31 Ekim 2022 Sayısal Loto Sonuçları! Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 169 milyon lira..

Çılgın Sayısal Loto sonuçları şans oyunu oynayanların yakından takip ettiği bir şans oyunudur. Bu haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün yapıldı. İşte çekiliş sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto da bu haftanın ilk çekilişi olan 31 Ekim 2022 Pazartesi çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. Şans oyunu oynayan vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını araştırmak için internette arama yapmaya başladı.

Büyük ikramiyenin 169.012.248,23 TL olduğu çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Büyük ikramiyenin verilemediği ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı şu şekilde.

Şans oyunu tutkunlarının yakında takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta 3 gün yapılmaktadır. İşte 31 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

31 Ekim 2022 Sayısal Loto sonuçları

Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..

1 - 4 - 64 - 67 - 77 - 88 Joker: 59 SüperStar: 68