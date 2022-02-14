31 Mart son! OGS'den HGS'ye nasıl geçilir? OGS'li araç sahipleri...

Köprü ve ücretli yollardaki Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) sona eriyor. OGS'li aracı bulunan vatandaşlar ise HGS'ye nasıl geçilir sorusuna yanıt arıyor. İşte OGS ve HGS konusunda detaylar...

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir duyuru geldi.

Duyuruda OGS'nin (Otomatik Geçiş Sistemi) kaldırıldığı açıklandı.

Böylece araç sahiplerinin "HGS li Araç OGS den geçerse ne olur? veya "OGS li araç HGS den geçerse ne olur?" karmaşası da bitiyor.

OGS'li araç sahipleri ise HGS'ye nasıl geçiş yapacaklarını merak ediyor.

OGS geçişleri kaldırıldı mı? Köprülerden ve otoyolda OGS ile geçilmeyecek mi? OGS nasıl HGS'ye çevrilir? araştırılan sorular arasında bulunuyor.

Peki OGS kalktı mı? OGS'den HGS'ye nasıl geçilir? HGS nasıl alınır? İşte tüm sorularınızın cevabı haberimizde...

OGS NEDİR

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Türkiye paralı yollarında kullanılan, para ödeme gişelerinde işlemlere büyük hız kazandıran sistemdir.

Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş banka hesabından veya kredi kartından otomatik para tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle ödeme yapmak için duraksamaya gerek kalmadan gişelerden hızlı bir geçiş sağlanır.

OGS KALDIRILDI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılması kararının alındığını, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren ücretlerin HGS üzerinden tahsil edileceğini duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir. Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.





HGS NEDİR

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinde ödemenin pasif RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiği Türkiye'de 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan bir ücretlendirme sistemidir.

Hızlı Geçiş Sisteminin yatırım maliyeti, OGS'ye göre çok daha düşüktür.

OGS'DEN HGS'YE NASIL GEÇİLİR?

OGS'li araçların geçişi bir süre daha devam edecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

OGS'den HGS'ye geçiş işlemlerinde hiçbir ücret ödenmeyecek.

OGS'ni bağlı olduğu bankaya giderek OGS cihazınızı ücretsiz olarak HGS etiketine çevirebileceksiniz.