313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler? Ayetel Kürsi'nin bilinmeyen faydaları...

Bakara suresi içerisinde bulunan bir sure olan Ayet-el Kürsi duasını 313 kez okumanın faziletleri nelerdir? İşte, Ayetel Kürsi'nin bilinmeyen mucizeleri...

Allah'a sığınmak ve kötülüklerden korunmak için edilen dualardan birisi de Ayetel Kürsi'dir.

Bakara suresi içerisinde bulunan bir sure olan Ayet-el Kürsi; Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir.

Bu yönüyle Ayet-el Kürsi çok derin anlamlar taşıyan kutsal kelimelerden oluşur.

Bakara suresinin 255. ayetinden oluşan ve ayetin içinde geçen kürsi kelimesi sebebiyle bu ismi alan duayı defalarca kez okumanın faydası oldukça fazladır.

313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler?

Ayetel Kürsi duasını 313 defa okumanın Allah’ın izniyle, hayırlı dileklerin ve arzuların kabulüne vesile olur.

Hastalıkların iyileşmesinde şifacı görevi görür.

Allahü teala izin verirse kişinin her ne hastalığı olursa olsun, güzel niyetlerle okuduğu 313 ayetel kürsi duasından sonra şifa bulur.

Evine doktor girmez.

Sıkıntı ve vesveseye karşı iyi gelir.

Kişilerin içindeki sebepsiz sıkıntıyı giderir ve gereksiz endişelere zerk olmasından sakındırır.

Evin, iş yerinin ya da kişinin kısmetini açar.

Dinimizde günahlardan en büyüğü olan büyü gibi kötü işlerin etkisini azaltır.

Nazarlardan korur 313 kere okunması sonucunda bir sayıya bağlı kalmak uğruna yapılan uygulama, kişinin disiplinini geliştirir.

Abdestlik okunması tavsiye olunduğundan, 313 kereyi bitirene kadar geçen sürede yapılacak her sevap, hanenize daha büyük katlarla yazılır.

Ezbere okunması durumunda dimaya iyi gelerek hafızayı güçlendirir.

Nasıl okunur?

Okumadan önce gusül abdestiniz olması zaten şarttır ancak namaz abdesti alacak olursanız da en hayırlısı olur.

Okuyacağınız 313 tane Ayetel Kürsi’nin her birinin başına besmele koymalısınız.

Ayetel Kürsi'nin okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Ayetel Kürsi'nin Anlamı

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.