Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 27 Haziran Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Yeni haftanın ilk gününde Kıyı Ege, Orta ve Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batı ve güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Yurdun kalanında ise gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.

Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz, Marmara, Orta Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgar bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Haziran 2022..

27 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinin genelinde sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklıklar çoğunlukla 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor. Edirne dolaylarında 30 dereceyi de aşıyor. Yağış Ege Bölgesinin iç kesimlerinde bekleniyor. Kıyı kesimlerde ise güneş görülüyor. Sıcaklık İzmir’de 31, Muğla’da 33, Afyonkarahisar’da 23 derece ölçülüyor. Akdeniz’in doğu kesimleri yağışlı. Bölgenin kalanında ise gökyüzü parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık Antalya’da 34, Mersin’de 31, Adana’da 33 derece ölçülüyor. İç Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde sağanak yağışlar etkili. Sıcaklık Ankara’da 20 derecenin altında ölçülüyor ancak Salı günü yükselerek 25 dereceye çıkıyor. Bölge genelinde de 20 ile 25 derece arasında seyrediyor.

Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Batı kesimlerde yağış kuvvetli bekleniyor. Ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde yağışlar sürüyor. Bölgenin kalanı ise parçalı bulutlu. Sıcaklık Erzurum’da 19, Malatya’da 29, Hakkari’de 27 derece ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güneş görülüyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 34-34 derecelerde ölçülüyor. Salı ve Çarşamba günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.