Dün Meteoroloji'den yapılan açıklamaların ardından İstanbul'un Silivri, Başakşehir, Bahçeşehir ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün, vatandaşları İstanbul'da kar yağışına karşı uyararak gerekli önlemlerin alınması gerektiğiyle ilgili duyuru yapmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

Başakşehir, Bahçeşehir, Silivri civarında etkisini gösteren kar yağışı Çatalca'da da çok yoğun şekilde devam ediyor.

YARIN DA DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLDİ

Çatalca kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji, bu gece ve yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

İstanbul'da kar yağışı başladı VİDEO

ÇOCUKLAR KAR TOPU OYNADI

Kentin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar Sarıyer'de de çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar kar topu oynadı.

Meteoroloji, bu gece ve yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.











