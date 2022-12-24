Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.027
0.29%
BTXN Coin
6.83
3.64%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 8 C

    İstanbul'da su kesintisi

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, su kesintileri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?
    • 24.12.2022 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da su kesintisi

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içinde aksaklık yaşamamak için su ve elektrik kesintilerini öğrenmek istiyor.

    Su kesintisini öğrenmek için İSKİ'nin resmi internet sitesine bakmak yetiyor..İSKİ rutin olarak kesintileri yayınlıyor.

    Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşayanlar, günlük olarak kesintilere ulaşma imkanına sahip.

    İSKİ'nin paylaştığı bu kesintiler, yine gün içerisinde arıza giderildikçe de güncelleniyor.

    Bu kesintileri öğrenmek isteyenler de "İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı..

    İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?

    İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında suların ne zaman geleceğini öğrenmek için, aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

    İSTANBUL SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI


    Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Bakın hangi oyuncu çıktı
    Medya

    Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Bakın hangi oyuncu çıktı

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    İzmir'de, şok evinden 91 kaçak göçmen çıktı
    3. Sayfa

    İzmir'de, şok evinden 91 kaçak göçmen çıktı

    Görüş Bildir