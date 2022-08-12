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    Tuz Gölü pembe renge büründü

    Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 17:04
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    Tuz Gölü pembe renge büründü

    Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan göl, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

    Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini korurken, bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.

    Sıcaklık azalınca eski haline dönüyor

    Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor.

    İHA'nın haberine göre; Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde pembe rengiyle eşsiz bir görüntü oluşturan Tuz Gölü, yoldan geçen vatandaşların da uğrak noktası oluyor.

    Tuz Gölü pembe renge büründü VİDEO

    Tuz Gölü pembe renge büründü #1

    "Doğa harikası bir yer"

    Tuz Gölü’nü gezmeye gelen Ebru Güneş, “Doğa harikası bir yere geldik, çok güzel. Uzaktan geliyoruz, yol üzerinde uğradık. Pembe renge bürünmüş Tuz Gölü. Onu izledik, dönüyoruz şimdi” dedi.

    Eşi Mustafa Güneş ise, “Manzara çok güzel, göl pembeleşmiş. Herkese tavsiye ederim, yol üzerinde geçerken mutlaka uğrasınlar. Doğa harikası bir güzellik” ifadelerini kullandı.

    Tuz Gölü pembe renge büründü #2

    Tuz Gölü pembe renge büründü #3

    Tuz Gölü pembe renge büründü #4


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