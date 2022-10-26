Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Güneş Tutulması'nın sona ermesinin ardından, yılın ikinci Ay Tutulması'na dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Yılın ilk Ay Tutulması 16 Mayıs 2022 tarihinde Akrep burcunda gerçekleşti ve etkileri 6 aya kadar yayıldı.

Bu tutulmanın etkileri oldukça zorlayıcıydı. Çünkü Ay Tutulması astrolojik olarak, "kapanışları" temsil ediyor.

Bu tutulmanın etkileri yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Yılın ikinci tutulmasına doğru adım adım ilerliyoruz.

Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma, "Tam Ay Tutulması" olarak kayıtlara geçecek.

Bu tutulmaya dair astrologlar sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapmaya da başladı.

Bu paylaşımların akabinde, "Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?" sorusu gündem oldu.

Peki, Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte yanıtı...

Ay Tutulması ne zaman?

En uzun Ay tutulması, 8 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek ve birkaç saatliğine gözlemlenebilecek.

Türkiye'den görülecek mi?

Tutulmayı izlemek için en iyi yer, tutulma başladığında gece olacağı için görüleceği yerler Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika olacak.

Ay tutulması Türkiye saati ile 14.00’da gerçekleşecek, bu yüzden görülmeyecek.