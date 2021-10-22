Yedigöller eşsiz manzarası ile görenleri büyülüyor

Yedigöller eşsiz manzarası ile görenleri büyülüyor

Yedigöller'de sonbaharın güzelliği görenleri mest ederken, o anlar çekilen karelere yansıdı. Sonbaharın sarı ve yeşil renklerine bürünen Yedigöller, tatilcilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte ortaya seyrine doyulmaz manzaralar çıkmaya başladı.

Her bölgesi ayrı bir güzelliğe sahip olan yurtta, sonbahar manzaraları görenleri büyülüyor.

Bolu'nun vazgeçilmez yerlerinden birisi olan Yedigöller, sonbahar renklerini giydi.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı’nda, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

YEDİGÖLLER'DE SONBAHAR

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le büyüleyen Yedigölller, sonbahar manzarasıyla mest etti.

Sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı doğa harikası alanlara, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi akın ediyor.

Yedigöller Milli Parkı, özellikle sonbaharda, yeşil ve sarının bütün tonlarının harmanlandığı doğasıyla farklı bir tatil geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor.