Güneşin yüzünü gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler, manzaranın tadını çıkardı. Göl üzerinde fotoğraf çektiren tatilciler, bu anları ölümsüzleştirdi.

Bolu'nun en gözde turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı'nda güneş yüzünü göstermeye başladı.

Uzun süren kar yağışı sonrası güneşi gören tatilciler ise Bolu'ya akın etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, havanın ısınmasıyla erimeye başlayan gölün üzerine çıkarak canların hiçe saydı.

Tatilciler tüm uyarılara rağmen gölün üzerinde yürümeyi ve fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

BUZLAR ERİMEYE BAŞLADI

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, doğayla iç içe zaman geçirmek için geldiği tabiat parkında kar manzarası eşliğinde yürüyüş yaparak, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kış mevsiminin sert geçtiği kentte hava sıcaklıklarının eksi 20 derecelere ulaşmasıyla tabiat parkı içerisindeki gölün buzla kaplanan yüzeyi erimeye başladı.

Tatil için gelen bazı vatandaşlar tüm uyarılara rağmen erimeye başlayan gölün üzerine çıkara yürüyüş yaptı. Canlarını hiçe sayan tatilciler göl üzerinde fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Gölcük Tabiat Parkı’na tatilci akını VİDEO

Bolu’da düzenlenen yemek yarışmasına katılmak için öğrencileriyle gelen Selahattin Çetin ve Serkan İzcioğlu, “Çanakkale’den geliyoruz. Burası çok güzel. Hem kar var hem de güneş var. havası mükemmel. Daha önce Abant’ta ve Yedigöllere’de gittik ama birinci tercihimiz burası. Burayı daha çok seviyorum” şeklinde konuştular.