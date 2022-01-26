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    Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

    Karlı hava, aralıklarla etkisini göstermeyi sürdürüyor. Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
    • AA
    • 26.01.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 12:48
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    Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

    Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

    Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacaklar, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı bazı kesimlerde 1 metreyi geçti.

    KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

    Ulaşımın akmaması için yoğun mücadele veren Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Yol kenarları ve üst geçitlerde biriken karların temizlenmesi için kısa süreliğine trafiğe kapatılan güzergahlar, çalışmaların hızla tamamlanmasının ardından yeniden açılıyor.

    Bolu Dağı nda kar yağışı devam ediyor #1

    SÜRÜCÜLERE UYARI

    Trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için sürücüleri kış lastikleriyle yola çıkmaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları için uyarıyor.

    Kar yağışı, kent merkezinde de hafif şekilde başladı.

    Bolu Dağı nda kar yağışı devam ediyor #2

    Bolu Dağı nda kar yağışı devam ediyor #3

    Bolu Dağı nda kar yağışı devam ediyor #4

    Bolu Dağı nda kar yağışı devam ediyor #5

    Bolu Dağı nda kar yağışı devam ediyor #6

    Bolu Dağı'nda kar yağışı ViDEO


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