Hangi kara yolunda çalışma var?

Hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması sebebiyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde Çanakkale Onsekiz Mart seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak kollarında araç geçişine izin verilmiyor. Bu nedenle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından ve tek şeritten gerçekleştiriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde ve Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri arası) yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Zigana-Torul yolunun (Zigana Tüneli-Torul arası) 2-22. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol şevi temizlik çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor. Ardahan-Göle yolunun 32-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.