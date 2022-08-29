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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 29 Ağustos Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 29.08.2022 - 11:40
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    ALİAĞA HACIÖMERLİ

    29.08.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA KAZIMDİRİK

    29.08.2022 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY

    29.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    KINIK FATİH

    29.08.2022 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU KESİNTİ SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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