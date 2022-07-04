Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 4 Temmuz Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Yeni haftanın ilk gününde Türkiye'de yağışsız, az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü görülüyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde ölçülüyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 37-38 derecelerde sıcaklık ölçülüyor, bu kesimlerde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.

Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esiyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2022..

4 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü hakim. Sıcaklık bölgede 29-35 derece aralığında ölçülüyor. Salı ve Çarşamba da az bulutlu ve güneşli hava görülmeye devam ediyor. Marmara Bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü hakim. Sıcaklık bölgede 29-35 derece aralığında ölçülüyor. Salı ve Çarşamba da az bulutlu ve güneşli hava görülmeye devam ediyor. Ege Bölgesinde bol güneş görülüyor. Hava sıcaklıkları da kıyı kesimlerde yüksek seyrediyor. 37-38 dereceye çıkan hava sıcaklıkları sıcak çarpmalarına neden olabilir. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. Akdeniz Bölgesinde de güneş görülüyor. Sıcaklık Antalya'da 38, Mersin'de 32, Adana'da 37 derece ölçülüyor. Salı ve Çarşamba günü sıcaklıklar da gökyüzü de durumunu koruyor.

İç Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık Ankara ve Kayseri'de 27, Sivas'ta 25 derece ölçülüyor. Karadeniz Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava var. Sıcaklık bölgede en yüksek 24-25 derecelerde ölçülüyor. Salı ve Çarşamba sıcaklık birkaç derece yükseliyor. Doğu Anadolu Bölgesinde yağış yok, az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık Kars'ta 21, Malatya'da 32, Hakkari'de 29 derece ölçülüyor. Bölgenin kuzeyinde gece sıcaklıklar ise 5-6 dereceye kadar düşüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi önümüzdeki üç günlük dönemde bol güneşli ve sıcak bir havaya sahip. Sıcaklıklar bölgede 37-38 derecelerde ölçülüyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı tedbirli olunmalı.