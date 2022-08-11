37 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra vatan topraklarına dönen İsmail Kanık, sağlık sisteminden ülkedeki yaşam hakkında birçok karşılaştırmada bulundu.

Yıllardır Türkiye’den Almanya’ya çalışmak için gidenlerin hikayelerini dinleyip, duruyoruz.

Çoğu iyi para kazandığını söylese de yüzlerindeki burukluk bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor.

Ve milyonlarca Türk’ün yaşadığı o ülkede olanlara göre ‘davulun sesi uzak hoş geliyor’…

37 yıl yaşadı, ‘kölelik var’ dedi

İsmail Kanık da, 37 yıl Almanya'da yaşadı, çalıştı, aile kurdu.

Ama hiçbir zaman Türkiye’deki gibi mutlu mesut olamadı.

“Almanya’da kölelik var, özgürlük yok” diyen İsmail Kanık, sağlık sisteminden ülkedeki yaşam hakkında birçok karşılaştırmada bulundu.

37 yıl Almanya'da yaşayan gurbetçinin Türkiye-Almanya karşılaştırmaları VİDEO

“Türkiye cennet”

İsmail Kanık, komşuluk ilişkisinin bile olmadığı Almanya’ya göre Türkiye’nin cennet gibi olduğunu söyledi.

Almanya'da Nazi ruhunun kaldığını dile getiren Kanık, “Demokrasi, insanlık, yardımlaşma ne ararsan burada var ama Almanya’da yok. Çok zor şartlarda çalıştım. 2 odalı bir evde kaldım. Çocuklarım 7 yaşına geldiklerinde vatanıma yolladım. 1 ayda 340 saat çalıştım ki vatanıma döneyim. Bir grip için hastaneye gittim, iğne vurmadılar. Menisküsten ameliyat oldum, koridorda can çekişen kadın gördüm. Kimse müdahale bile etmedi. Onun için burası cennet. Çalışana ekmek var.” dedi.