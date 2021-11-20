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    Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü

    Kış mevsimine girdiğimiz bu ayda yurdun doğu kesimlerinden kar haberleri gelmeye başladı. Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı’nda da kar görülmeye başladı.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 14:31
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    Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü

    Turistlerin uğrak noktası olan ve UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü.

    NEBRUT DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı, arkeologlar tarafından Dünya’nın 8’inci harikası olarak kabul ediliyor. Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, bu sezon düşen ilk kar ile birlikte beyazlarla büründü.

    KAR YAĞIŞI TURİSTLERİNİN GELMESİNİ ENGELLEYECEK BOYUTTA DEĞİL

    Yoğun sis olan zirve, farklı bir güzelliğe bürünen Nemrut Dağı’nı görmeye gelen yerli ve yabancı turistler kar sürprizi ile karşılaştı. Ziyaretçi gelmesini engelleyecek boyuta varmayan kar yağışı karşısında turistler, zirvede kar yağışının ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirterek, Nemrut Dağı’na hayranlıklarını dile getirdi.

    Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü VİDEO

    Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü #1

    Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü #2

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