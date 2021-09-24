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    Datça'da deprem

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kentte hafif şekilde hissedildi.
    • DHA
    • 24.09.2021 - 18:09
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    Datça'da deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 17.19'da, merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 32.74 kilometre açığında ve 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    İLÇE MERKEZİNDE HİSSEDİLDİ

    Yerin 10.53 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

    Datça da deprem #1

    Datça da deprem #2

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