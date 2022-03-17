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    İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

    Meteorolojinin açıklamasının ardından beklenen kar yağışı, İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 23:25
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 23:26
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    İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 16-22 Mart tarihleri arasında kar yağışının yeniden etkili olacağını  ve hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurmuştu.

    Yetkililer, kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

    KAR YAĞIŞI BAŞLADI

    Açıklamanın ardından beklenen kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren  İstanbul'un yüksek kesimlerinde yüzünü gösterdi.

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #1

    KAR YAĞIŞI HAFTA BAŞINA KADAR ETKİLİ OLACAK

    MGM'nin değerlendirmelerine göre, İstanbul'da cuma gününden salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.

    Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #2

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #3

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #4

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #5

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #6


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