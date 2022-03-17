İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteorolojinin açıklamasının ardından beklenen kar yağışı, İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 16-22 Mart tarihleri arasında kar yağışının yeniden etkili olacağını ve hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurmuştu.

Yetkililer, kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Açıklamanın ardından beklenen kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde yüzünü gösterdi.

KAR YAĞIŞI HAFTA BAŞINA KADAR ETKİLİ OLACAK

MGM'nin değerlendirmelerine göre, İstanbul'da cuma gününden salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

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