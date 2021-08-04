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    4 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 4 Ağustos 2021 Çarşamba hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 08:56
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    4 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

    Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.

    Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • EDİRNE °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
    • İSTANBUL °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Avrupa Yakası parçalı bulutlu
    • KOCAELİ °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İZMİR °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KÜTAHYA °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MUĞLA °C, 41°C
    • Az bulutlu ve açık

    4 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 43°C
    • Az bulutlu ve açık
    • BURDUR °C, 39°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ESKİŞEHİR °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KAYSERİ °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KONYA °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • DÜZCE °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık
    • ZONGULDAK °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık

    4 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 36°C
    • Parçalı bulutlu
    • RİZE °C, 30°C
    • Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 31°C
    • Parçalı bulutlu
    • TRABZON °C, 29°C
    • Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ELAZIĞ °C, 39°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ERZURUM °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
    • KARS °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
    • VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADIYAMAN °C, 41°C
    • Az bulutlu ve açık
    • DİYARBAKIR °C, 41°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 41°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KİLİS °C, 41°C
    • Az bulutlu ve açık

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