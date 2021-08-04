- Haberler
- Yaşam Haberleri
- 4 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
4 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 08:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- EDİRNE °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Avrupa Yakası parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- KÜTAHYA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 41°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 43°C
- Az bulutlu ve açık
- BURDUR °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- KAYSERİ °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- DÜZCE °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 36°C
- Parçalı bulutlu
- RİZE °C, 30°C
- Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 31°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- ERZURUM °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
- KARS °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
- VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 41°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 41°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 41°C
- Az bulutlu ve açık
- KİLİS °C, 41°C
- Az bulutlu ve açık