4 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 4 Ağustos 2021 Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Avrupa Yakası parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.