4 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

İzmirli vatandaşlar bugün İZSU tarafından kesinti yapılacak olan ilçeler ve saatleri sorguluyor. 4 Aralık tarihinde İzmir'de meydana gelecek su kesintileri İZSU tarafından açıklandı.

Bugün 4 Aralık 2022 Pazar gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini sorgulamaya koyuldu. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 4 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

4 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. İZSU'nun yapmış olduğu açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Ve yapılan açıklamaya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar da su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını ve ne kadar süreceğini araştırmaya başladı.

Bugün gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Çeşme ve Dikili bulunuyor. Çeşme'de 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak. İzmir'in ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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