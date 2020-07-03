4 dil bilen Rus kadın Bursa'da çiftçilik hayalini yaşıyor

İki üniversite mezunu Rus uyruklu kadın, doğduğu yere benzettiği Yenişehir'de çiftçilik yapıyor.

Türkiye ve Rusya'da vatandaşlığı olan Zamira Ağalıgil, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hayvancılık yapıyor.

Uzun yıllar turizm sektöründe çalışan ve 4 dil bilen 2 üniversite mezunu Ağalıgil, yaptığı iş olan turizmcilikten sıkılınca çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

ÇOCUKLUĞUNA DUYDUĞU ÖZLEM, ONU BURSA'YA GETİRDİ

Çocukluğundan beri çiftçilik hayali kuran Rus kadın, "Araştırmalarım sonucunda Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Orhaniye Mahallesi'ne geldim. Burayı çocukluğumdaki köyüme benzeterek, kendi köyüme yakın buldum ve o yüzden burada çiftçilik yapmaya karar verdim. Rusya’da, Türkiye’de bilinen adıyla Kafkaslar Bölgesinde yaşıyordum. Çocukluğumun geçtiği köy 4 bin nüfusluydu. Çocukluğumda da aynı bu şekilde bir hayatımız vardı ve o hayata olan özlemim beni buraya getirdi. Bundan sonraki hedefim de küçükbaş hayvancılığını ileriye taşımak ve benim gibi hayalleri olan kişilere umut kapısı olmak, hatta onlara iş imkanı sağlamak.” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM İSTEDİ

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Ağalıgil, "İşlerimin gelişmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yardım bekliyorum. Burada işlerimi büyütüp, iş vermek istiyorum." dedi.

"GENÇLERİ CESARETLENDİREN BİR OLAY"

Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, “Erkeklerin bile zorlandığı hayvancılık sektöründe yabancı bir kadının yatırım yapıyor olması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Biz de işletmeyi ve kendisini merak ettiğimiz için buraya gelerek yerinde kontrollerimizi yaptık. Kendisine nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda bir değerlendirme yapacağız. Genç bir kardeşimizin böyle bir işe kalkışıyor olması gerçekten çok güzel ve diğer gençleri de cesaretlendirici bir olay." ifadelerini kullandı.