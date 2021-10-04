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- 4 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
4 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 04.10.2021 - 09:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar 4 Ekim 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 4 Ekim 2021...
4 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 24°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 28°C
- Az bulutlu
- İZMİR °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 28°C
- Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 20°C
- Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 20°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- SAMSUN °C, 20°C
- Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 19°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- TRABZON °C, 21°C
- Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 19°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık