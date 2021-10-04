4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 2021: Hayvan sevgisi ile ilgili anlamlı sözler

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 2021: Hayvan sevgisi ile ilgili anlamlı sözler

Dünya Hayvanları Koruma Günü, hayvan haklarını korumak ve farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 4 Ekim'de kutlanmaktadır. İşte hayvanlarla ilgili paylaşabileceğiniz en anlamlı sözler ve mesajlar...

İlk kez İngiltere’de 1822 yılında hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla kurulan Hayvanları Koruma Birliği, 4 Ekim'i Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak ilan etti.

Her yıl 4 Ekim günü hayvan hakları, hayvan sevgisi ve hayvanları korumaya dair farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenleniyor.

Sesini sosyal medyadan duyurmak ve destek vermek isteyen hayvan severler ise paylaşabilecekleri mesajları araştırıyor. Hayvanlarla ilgili anlamlı sözler ve mesajlar arama motorlarına sorgulanıyor.

İşte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel mesajlar 2021...

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI

Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

Sevgi en büyük koruyucudur. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. (Hz. Muhammed)

Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

HAYVAN SEVGİSİ İLE İLGİLİ SÖZLER

Bir hayvanı sevinceye kadar, birisinin ruhunun bir kısmı uyanmamış kalır. –Anatole Fransa

Her kim aç bir hayvanı beslerse, bununla birlikte ruhunu besler.-Charlie Chaplin

İnsanın insanlardan kaçışıdır, hayvan sevgisi. Aziz Nesin

Yavru kediden daha cesur bir kâşif yoktur.

İnsanın gerçek yüzünü görebilenlerin birer hayvansever olması kaçınılmaz. Arthur Schopenhauer

İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz. AnatoIe France

Her kim bir köpeği tekmelerse aynı zamanda kendi ruhunu cehenneme doğru tekmelemiş olur. - Will Judy

Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz. Arthur Schopenhauer

Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz. H. Veldet Velidedeoğlu

”Bütün hayvanlar arasında yalnızca kedidir yaşamı seyreden. Var olmanın döner dolabını mesafeli bir konumdan izler. Kedide sempatik olma kaygısı yoktur. Yalnızca yaşar, uzak, dingin ve bilge.” Andrew Lang

Bütün varlıkların Allah’ı zikredip tesbih ettiği, Kuran-ı Kerim İsrâ sûresinin 44. ayetinde belirtilmiştir. Hayvan zikir halinde olduğu halde üstündeki gafil bulunursa, hayvanın zikrinin üstündeki gafilin gafletinden hayırlı olduğunda şüphe yoktur. – Hadis-i Şerif

“Hayvanat bahçesine her gidişinde oradaki hayvanların tutsaklığını uzatmış olursun! Eğer hiç kimse hayvanat bahçelerine gitmezse, hayvanat bahçeleri de olmaz! Kötülüğü yok etmek çok basittir ve senin elindedir.” -Mehmet Murat İldan

Köpeğe verilen kemik hayır işlemek değildir. Hayır, sen de köpek kadar açken köpekle paylaştığın kemiktir. Jack london

Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir. Mahatma gandhi

“İnsanlar hakkında psikolojik romanlar yazmak istiyorsanız yapacağınız en iyi şey bir çift kedi edinmektir.” Aldous Huxley

Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz. Arthur Schopenhauer

Kedi, sevgilisinde muhakkak tırmık izi bırakır. Henry de Montherland

Bazılarına hayvan demek onları yüceltir. Hayvan olmak için masum olmak gerekir.

İri bir at, gücü dolayısıyla değil, huyu dolayısıyla övülür. Confucius