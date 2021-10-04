4 Ekim'den itibaren! Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? 2021 güncel sigara fiyatları

4 Ekim'den itibaren! Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? 2021 güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam haberi akabinde sigara kullanıcıları "zamlı sigara fiyatları"na dair araştırmalara başladı. Peki sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigaralara zam geldi? İşte ayrıntılar...

Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

Temmuz ayında sigara vergisinde yapılan artış sonrasında sigara fiyatlarına yeniden zam gelip gelmeyeceği gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda sigaraya uygulanan ÖTV ve maktu vergi oranları tekrar düzenlenmiş ve alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını soyledi.

Sigara kullanan vatandaşlar yeni fiyat listesini araştırmaya başladı.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Sağlığımıza zararlı olan sigaralar Türkiye’de en fazla zam yapılan ürünler arasında yer almaktadır. Ülkemizde sigara fiyatlarına bir yıl içerisinde iki kez zam gelmekte.

Marl.. Edge: 17 TL

Marl.. Touch: 18 TL

Marl..: 19 TL

Par..: 19,50 TL

Par.. Midnight Blue: 18,50 TL

Mur..: 17 TL

Mur.. Blu: 16 TL

La..: 17 TL

Ches..: 15,50 TL

Ches.. Mode: 15 TL

L..: 15,50 TL