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    4 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 4 Eylül 2021 Cumartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 09:18
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    4 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 4 Eylül 2021 Cumartesi gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül 2021..

    4 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    HAVA SICAKLIĞI

    Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

    RÜZGAR

    Genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    MARMARA

    Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • TEKİRDAĞ °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DENİZLİ °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İZMİR °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MUĞLA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık

    4 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ISPARTA °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MERSİN °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KAYSERİ °C, 25°C
    • Az bulutlu
    • KONYA °C, 26°C
    • Az bulutlu

    4 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİNOP °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • RİZE °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu
    • TOKAT °C, 25°C
    • Parçalı bulutlu
    • TRABZON °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AĞRI °C, 28°C
    • Parçalı bulutlu
    • ERZURUM °C, 25°C
    • Parçalı bulutlu
    • KARS °C, 26°C
    • Parçalı bulutlu
    • VAN °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR
    • 15°C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP 18°C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MARDİN 22°C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA 22°C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık

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