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    4 Kasım 2022 On Numara çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar..

    Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği On Numara'nın bu haftaki ikinci ve son çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. İşte şanslı numaralar..
    • 05.11.2022 - 10:59
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    4 Kasım 2022 On Numara çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar..

    Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği On Numara çekilişi dün akşam saat 20.00'de Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi.

    Çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen çıkmadığı için 548.156,05 TL'lik büyük ödül devretti. İşte dün akşamın ikramiye kazananları ve kazandıkları tutarlar..

    4 Kasım 2022 On Numara çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar.. #1

    On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilmektedir.

    Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.10 numarayu doğru bilen büyük ikramiyeyi kazanır.

    Peki 4 Kasım 2022 tarihli çekilişte kazandıran şanslı numaralar belli oldu mu? İşte dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..

    4 Kasım 2022  On Numara çekiliş sonuçları

    Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

    2 - 3 - 8 - 18 - 20 - 21 - 26 - 28 - 29 - 35 - 40 49 - 50 - 53 - 56 - 60 - 65 - 72 - 74 - 75 - 78 - 80


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