Tunceli'nin Ovacık ilçesi, farklı bitki örtüleri ve renk tonlarıyla görenleri büyülüyor.

1500 rakımlı ilçe, her mevsim doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Harami Deresi ve Munzur Çayı'nın bulunduğu ilçenin doğal güzellikleri, görenleri kendine hayran bırakıyor.

4 MEVSİM AYNI KAREDE

Doğal güzelliği ile ön planda olan ilçede yılın farklı zamanlarında çekilen görüntüler de ilçenin doğallığını gözler önüne seriyor.

4 mevsim Tunceli - FOTO GALERİ



GÖZ KAMAŞTIRAN GÜZELLİK

Kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle adeta yeryüzü cennetini andıran ilçe, şırıl şırıl akan dereleri ve ormanlık alanlarıyla göz kamaştırıyor.

MEVSİM MANZARALARI

Munzur Dağları arasında yer alan ilçede, aynı noktadan çekilen sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz manzaraları fotoğraflarında, mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.