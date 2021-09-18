4 senede otostop ile 40 ülke gezdi

4 yılda 40 ülke gezen Berkan Bilgiç (26), gittiği yerlerde geçimini kolye, bileklik ve küpe satarak sağlıyor.

26 yaşındaki Berkan Bilgiç, 4 yılda 40 ülkeyi bileklik, kolye ve küpe satarak gezdi.

Gittiği ülkelerde sokaklarda yattığını söyleyen Bilgiç, gezi macerasına, otostop çekerek başladı.

Bilgiç, Türkiye’de 53 şehri gezdikten sonra, tekrar otostop yoluyla Şırnak Habur Sınır Kapısından Irak’a geçti.

4 SENEDİR OTOSTOP İLE DÜNYAYI GEZİYORUM

Şırnak Gabar Dağındaki Yukarı Dera Manastırını gezen Berkay Bilgiç, “4 senedir otostop ile dünyayı geziyorum. Şu anda ise İstanbul’dan başlamış olduğum yolculukta Şırnak’ın Cizre ilçesindeyim. Cizre’nin bu güzel dağlarında trekking yürüyüşleri gerçekleştiriyorum.





''TÜM DOĞA SEVERLERİ ŞIRNAK GAVAR DAĞLARINA BEKLERİZ''



40’a yakın ülkeyi ziyaret ettim. Fakat Şırnak Gabar Dağları sanki yabancı bir ülkede özenilesi bir fotoğrafı görmüş gibi. İsviçre Heidi köyleri kadar güzel bir yerdeyim. Buranın turizme açılmasını durumunda çok güzel olur.

Türkiye’deki tüm doğa severleri, trekking yürüyüşçülerini geçerken buraya bekleriz. 40 ülkeyi otostop ile ve gittiğim köylerde çalışarak gezdim.





''BİLEKLİKLERİ, KÜPELERİ VE KOLYELERİ SOKAKLARDA İNSANLARA HİKAYEMİ ANLATARAK SATTIM''



Çektiğim doğa manzarası fotoğraflarını sattım. Yaptığım bileklikleri, küpeleri ve kolyeleri sokaklarda insanlara hikayemi anlatarak sattım. Bu sayede İspanyolca ve İngilizce öğrendim. Bu şekilde seyahat etmeye devam ediyorum. Şimdi ise önümde Ortadoğu rotası var” dedi.