Günde 40 bin adım atan çaycı scooter ile çay servisi yapıyor

İzmit'te eşiyle birlikte işlettiği çay ocağında her gün yüzlerce çay satan Murat İri, günde 40 bin adım atıyor. Çözüm yolu olarak çay servisini artık scooter ile yapıyor.

Murat İri, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi’nde, eşi Hülya İri ile beraber çay ocağı işletiyor ve yaklaşık olarak 250 metre uzunluğundaki caddede, 40'ın üzerinde esnafa çay servisi yapıyor.

İşini yaparkan, günde ortalama 40 bin adım atan çaycı, çareyi scooter ile çay servisi yapmakta buldu.

Caddenin uzunluğundan muzdarip olan İri'nin bulduğu bu pratik çözüm dikkat çekiyor.

Servis geç, çaylar soğuk geliyor şikayetleri başladı

Dükkanına uzak mesafedeki esnafın, servisin geç gelmesi ve çayın soğuk olması gibi şikayetler eklenince alışagelmişin dışında farklı bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 1 ay önce ginger olarak bilinen elektrikli bir scooter alan Murat İri, çay servisini bu araca binerek yapmaya başladı.





Scooter sayesinde artık daha az adım atıyor

Yakın dükkanlara yürüyerek, uzak olanlara ise scooter ile servis yapan İri, "Normalde 40 bin, 42 bin adım atarken, bunu aldıktan sonra bu sayı 15 bine düştü. Beni 25 bin adım atmaktan kurtarıyor." dedi.

Bazı müşterileri özellikle ginger ile gelmesini istiyor

Aldığı elektrikli aracın kendisine büyük fayda sağladığını belirten Murat İri, "Bizim mesafelerimiz çok uzun. Bu yüzden günde 40 bin, 42 bin adım atıyordum. Bunu nasıl çözerim diye düşündüğümde, bu araca baktım. İnternette tesadüfen gördüm. Aldıktan sonra 2 günde öğrendim ve devam ediyorum. Normalde 40 bin adım atarken, şu anda 15 bin adım atıyorum. Müthiş bir faydası var. Beni 25 bin adımdan kurtarıyor. Çok rahatlattı. Müşterilere ilk başta tuhaf geliyordu ama şimdi hepsi alıştı. Bazıları özellikle ginger ile getirmemi istiyor." dedi.

"İlk başta oğlumla birlikte çok olumlu bakmadık"

DHA'nın haberine göre, çay ocağında eşine destek olan Hülya İri, "Biz ilk başta oğlumla birlikte çok olumlu bakmadık. 'Kaza yaparsın, yol çok kalabalık' dedik. Eşim çok ısrar edince, denemesine göz yumduk. Onun için çok iyi oldu. En azından işi hafifledi. Mecburiyetten ben de ocağın başında hızlandım. Güzel oldu. Önceden adım sayısı çoktu. 40 bine kadar çıkıyordu. Şimdi 15 binde kalıyor. Daha az yoruluyor artık. En azından akşamları, 'Çok yorgunum' demiyor." ifadelerini kullandı.