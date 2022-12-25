40 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Aralık Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

25 Aralık tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto 25 Aralık Pazar çekilişi bu akşam gerçekleştirildi.

Bu haftanın son çekilişi olan 25 Aralık 2022 tarihli çekiliş bugün akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapıldı.

Büyük ikramiyenin 40.052.108,98 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı..

İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

25 Aralık 2022 Süper Loto Çekiliş Sonuçları

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