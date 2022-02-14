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    40 yıldır çay ve sigara içmiyor

    75 yaşındaki Ahmet Çetin, hastalığı nedeniyle gittiği doktorun tek bir sözüyle 40 yıl önce çay ve sigarayı bıraktı. 40 yıldır ne çay ne de sigara içen Çetin, günde 5 litre su tüketiyor.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 11:05
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    40 yıldır çay ve sigara içmiyor

    Bitlis'te ikamet eden ancak şu anda Elazığ’da ziyarette olan 9 çocuk 18 torun sahibi Ahmet Çetin, 40 yıl önce rahatsızlanınca hastaneye gitti.

    Damar tıkanıklığı ve guatr tespit edilen Çetin’e doktor, sigara ve çayı bırakmasını söyledi.

    40 YILDIR ÇAY İÇMİYOR

    Günde yaklaşık 2 paket sigara ve bir demlik çay içen Çetin, doktorun tek bir sözü ile ikisini de tüketmeyi bıraktı.

    Bunun yerine su ve meyve suyuna yönelen Çetin’in 40 yıldır çay içmediğini duyanlar ise şaşırıyor.

    40 yıldır çay ve sigara içmiyor #1

    “GÜNDE 5 LİTRE SU İÇİYORUM”

    Misafirliğe gittiğinde yanlış anlaşıldığını belirten Çetin, durumunu anlatınca herkesin kendisini takdir ettiğini söyledi.

    Çayı bırakma durumunu anlatan Ahmet Çetin, “Doktor bana hastalığımdan dolayı çay ve sigara içmeyi yasakladı. 40 yıldır sigara ve çay içmiyorum. Sigara çok zararlıdır hiç içmiyorum. Çay ve sigara içmeyi bıraktım. Sudan başka bir şey içmiyorum, günde 5 litre su içiyorum. Sağlığım yerinde çok iyiyim.” dedi.


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