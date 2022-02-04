Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu'da kuvvetli (7-15 santimetre) kar yağışı tahmin edildiği bildirilmişti.

Bolu'da kar etkisini akşam saatlerinde gösterdi.

Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle D-100 karayolu Bolu Dağı kesimindeki Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgeleri ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde etkili olan kar yağışı ve hafif sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu VİDEO

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılırken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.









