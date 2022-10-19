Eşinin tayini nedeniyle 41 yıl sonra geldiği memleketi Tunceli’de girdiği muhtarlık seçimini kazanan 43 yaşındaki Selma İzci, Tunceli merkezin tek kadın muhtarı oldu.

Yaklaşık 6 yıl önce Kocaeli’den eşinin tayini nedeniyle Tunceli’ye gelen 1 çocuk annesi Selma İzci, özel bir eğitim kurumunda 3 sene öğretmenlik yaptı.

Bir süre öğretmenlik yapmasının ardından 2019 yılında gerçekleştirilen muhtarlık seçimlerinde yakın çevresi ve arkadaşlarının isteği üzerine muhtar adayı olan İzci, 31 adayın katıldığı muhtarlık seçiminde 2 bin oy alarak en yakın rakibine büyük bir fark atıp, Tunceli merkezin tek kadın muhtarı oldu.

Muhtarlık seçim bürosu olmadığı için oturduğu binanın bodrum katını çalışma alanı yapan İzci, çalışkanlığı ile vatandaşların büyük takdirini topluyor.

"Arkadaşlarımın ısrarı ile aday oldum"

Eşinin tayini ile yaklaşık 6 yıl önce Tunceli’ye geldiklerini aktaran Atatürk Mahallesi Muhtarı Selma İzci, "Burada özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapıyordum. 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra muhtarlık seçimleri vardı. Arkadaşlarımın ısrarı ile aday oldum. 31 aday vardı, onların arasından birinci seçilerek muhtar oldum. Tek kadın muhtar olduğum için güzel yanları çok fazla. Kapılar daha çabuk açılıp, insanlara daha hızlı yardımcı oluyorum. Valiliğimiz de bize yardımcı oluyor. Muhtarlık büromuz yok. İlk muhtar olduğumda belediyemizden yer talep etmiştim ama belediyemiz maalesef halen daha ellerinde yer olmadığını, olunca da döneceklerini söyledi ama henüz dönmediler. İçişleri Bakanlığımız sağ olsun valiliğimize yazı göndererek muhtarlarımıza büro yapılmasını talep etti. Fakat belediyede yer olmadığı için halen yapılmadı. Ben de kendi şartlarımla evimin altında açtığım büroyu kullanıyorum.

41 yıl sonra döndüğü memleketi Tunceli’nin tek kadın muhtarı oldu VİDEO











" Muhtarlar bence kadın olmalılar"

Muhtarlar bence kadın olmalılar. Çünkü gerçekten insanlar daha rahat bir şekilde yanıma geliyorlar, sıkıntılarını ve dertlerini daha rahat anlatıyorlar. Ben de bir anne olduğum için söylediklerinden etkilenip elimden geldiğinde hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü onların derdi benim derdim oluyor. Tunceli Belediyesi ile aramız kötü değil ama belediyemizden hiçbir yardım alamıyoruz. Yollarımız çok kötü, yaşlılarımıza hizmet sunamıyoruz. Evinde yemeği olmayan yaşlılarımız var, ne zaman belediyeyi arasam olumlu bir dönüş alamıyorum. Sadece bana da değil, diğer muhtar arkadaşlarımıza da yardımcı olmuyorlar." dedi.