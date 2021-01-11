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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Hafta sonu kısıtlamasının ardından sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde araç kalabalığı görüldü.
- İHA
- 11.01.2021 - 08:40
- Güncelleme : 11.01.2021 - 09:36
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
İlk iş günü yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Kentin bazı noktalarında yoğunluk yaşandı.
HAFTANIN İLK GÜNÜ YOĞUNLUK
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu’ya ve Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluğun etkisiyle çift yönlü yavaşlama görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00’da itibarıyla yüzde 52’yi gördü.
Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu ViDEO