Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfi

Marmaris'te sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize akın etti.

Muğla'nın gözde tatil mekanlarından birisi olan Marmaris'te vatandaşlar, denizin ve sıcak havanın keyfini sürüyor.

DENİZİN TADINI EN ÇOK ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında özel plajların ve mekanların kapalı olması sebebi ile hem piknik hem deniz keyfi yapan vatandaşların yanı sıra, otel müşterileri hazır plajlarda yüzdü.

Sıcaktan bunalan vatandaşların ailecek geldiği denizin tadını, en çok çocuklar çıkardı. Plajda oynayan çocuklar renkli görüntüler sergiledi.





KURALLARA UYULDU

Kısıtlamaların kısmi olarak devam ettiği ilçede ilçe hıfzıssıhha ekiplerinin kontrolleri ile vatandaşların sosyal mesafe kullarına riayet ettiği gözlemlendi.



