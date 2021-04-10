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    Kapadokya beyaza büründü

    Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Nisan ayında yağan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü.
    • İHA
    • 10.04.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 09:21
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    Kapadokya beyaza büründü

    Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları karla kaplandı.

    2 GÜN DAHA KAR YAĞIŞLI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir’de 11 Nisan Pazar ve 12 Nisan Pazartesi günü de kar yağışı beklendiği açıklandı.

    Nevşehir’e 2 yıl aranın ardından yeniden Nisan karı yağarken bölgeye son olarak 20 Nisan 2019 yılında kar yağışı yaşanmadı.

    Kapadokya beyaza büründü ViDEO

    Kapadokya kar

    Kapadokya kar

    Kapadokya beyaza büründü #3

    Kapadokya kar

    Kapadokya kar

    Kapadokya kar

    Kapadokya kar

    Kapadokya kar

    Kapadokya kar

    Kapadokya kar

    Kapadokya kar

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