Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Nisan ayında yağan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları karla kaplandı.

2 GÜN DAHA KAR YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir’de 11 Nisan Pazar ve 12 Nisan Pazartesi günü de kar yağışı beklendiği açıklandı.

Nevşehir’e 2 yıl aranın ardından yeniden Nisan karı yağarken bölgeye son olarak 20 Nisan 2019 yılında kar yağışı yaşanmadı.

Kapadokya beyaza büründü ViDEO