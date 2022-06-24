Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 24 Haziran Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye; Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalıyor. Marmara, Kıyı Ege’de hava parçalı bulutlu, Güneydoğu Anadolu ise bol güneş alıyor. Yurdun kalanında ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran 2022...

24 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz, Marmara, Orta ve Güney Ege ile Batı Akdeniz’de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmalı. Diğer kıyılarda ise rüzgar orta kuvvet ve altında esiyor. Marmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Bursa-Kocaeli dolaylarında gök gürültülü sağanak yağışlar da görülüyor. Sıcaklık bölgede 28-29 derecelerde ölçülüyor. Edirne’de 31 dereceye çıkıyor. Ege Bölgesinin kıyı kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri ise gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık İzmir’de 32, Denizli’de 33, Afyonkarahisar’da 24 derece ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinin genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Bu yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.

İç Anadolu Bölgesinin de geneli gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık bölgede 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor. Yağış cumartesi gününe kalmıyor, parçalı bulutlar görülüyor. Karadeniz Bölgesinde sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklıklar bölgede 20 ile 25 derece aralığında ölçülüyor. Yağışlar hafta sonunda da devam edecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık Erzurum’da 23, Malatya’da 28, Hakkari’de 26 derece ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güneş görülüyor. Sıcaklık Diyarbakır ve Şanlıurfa dolaylarında 35 derece ölçülüyor. Öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.