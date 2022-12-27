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    • 42 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 27 Aralık Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

    42 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 27 Aralık Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

    27 Aralık tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..
    • 27.12.2022 - 22:36
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    42 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 27 Aralık Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

    Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto 27 Aralık Salı çekilişi bu akşam gerçekleştirildi.

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.

    Bu haftanın ilk çekilişi olan 27 Aralık tarihli çekiliş bugün akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapıldı.

    Büyük ikramiyenin 42.383.238,10 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

    Bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 14 vatandaş 35.659,80 TL ikramiye kazandı.

    İşte bu akşam ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı..

    42 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 27 Aralık Süper Loto çekilişi sonuç ekranı.. #1

    İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

    27 Aralık 2022 Süper Loto Çekiliş Sonuçları

    Noter huzurunda yapılan çekiliş sounçlarına kazandıran numarakar aşağıdaki şekildedir.

    3 - 6 - 11 - 30 - 45 - 60


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