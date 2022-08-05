Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 5 Ağustos Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’nin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Orta ve güney kesimlerinde ise hava az bulutlu ve güneşli. Hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyrediyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 5 Ağustos 2022..

5 Ağustos bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz, Marmara ile Orta ve Kuzey Ege ’de kuzey yönlerden kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. Sıcaklık İstanbul’da 31, Edirne’de 35, Bursa’da 33 derece ölçülüyor. Ege Bölgesinde kıyı kesimlerde gökyüzü güneşli, iç bölgelerde ise parçalı bulutlu. Sıcaklık Denizli dolaylarında 38 derece ölçülüyor. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı. Cumartesi günü İç Ege’de sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık ise bölgede 32-33 derecelerde ölçülüyor, Adana dolaylarında 36 derecelere çıkıyor.

İç Anadolu Bölgesinde de parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık Ankara ve Sivas’ta 33, Eskişehir’de 30, Kayseri’de 36 derece. Karadeniz Bölgesinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık Bolu’da 27, Samsun ve Trabzon’da 28, Gümüşhane’de 32 derece ölçülüyor. Yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde hava parçalı bulutlu ve bölgesel sağanak yağışlı. Sıcaklık da 31-33 derecelerde. Bölgenin kalanında sıcaklık 36 ile 39 derece arasında ölçülüyor ve güneş de daha fazla görülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güneşli ve sıcak havalar devam ediyor. 40-41 derecelerde ölçülen hava sıcaklığı yer yer 42-43 derecelere yükseldi. Öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.