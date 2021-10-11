Euro
10.3777
-0.05%
Dolar
8.9613
-0.08%
Altın
507.16
0.06%
Borsa
1.398
0%
Bitcoin
499.808
2.13%
EXEN Coin
21.50
-2.40%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de hafta sonu trafiği

    Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 00:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de hafta sonu trafiği

    Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, trafik yoğunluğu oluştu.

    HAFTA SONU TATİLİNDEN DÖNENLER, YOĞUNLUK OLUŞTURDU

    Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, geri dönüş için yollara akın etti. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.

    TRAFİK, DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yol güzergâhlarındaki kavşaklarda görev alan polis, trafiğin akışını rahatlatmaya çalıştı. Geçe geç saatlere kadar süren trafik yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.

    43 ilin geçiş noktası Kırıkkale de hafta sonu trafiği #1

    43 ilin geçiş noktası Kırıkkale de hafta sonu trafiği #2

    43 ilin geçiş noktası Kırıkkale de hafta sonu trafiği #3

    43 ilin geçiş noktası Kırıkkale de hafta sonu trafiği #4

    43 ilin geçiş noktası Kırıkkale de hafta sonu trafiği #5

    43 ilin geçiş noktası Kırıkkale de hafta sonu trafiği #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir