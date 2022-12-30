44 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları! 29 Aralık Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

29 Aralık tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..

Süper Loto 29 Aralık Perşembe tarihli çekilişi dün akşam yapıldı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.

Bu haftanın ikinci çekilişi olan 29 Aralık tarihli çekiliş dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 44.856.166,88 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 14 vatandaş 37.683,95 TL ikramiye kazandı.

İşte bu akşam ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı..

İşte dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..

29 Aralık 2022 Süper Loto Çekiliş Sonuçları

Noter huzurunda yapılan çekiliş sounçlarına kazandıran numarakar aşağıdaki şekildedir.

3 - 5 - 12 - 45 - 48 - 58