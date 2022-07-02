Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2 Temmuz Cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’de yağışlar dar bir alanda devam ediyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurdun kalanında ise az bulutlu ve güneşli bir hava görülüyor. Denizlerde rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 2 Temmuz 2022..

2 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde güneş görülüyor. Sıcaklık bölgede 31-32 derecelerde ölçülüyor, Edirne dolaylarında 36 dereceye çıkıyor. Pazar ve pazartesi de benzer bir hava durumu bekleniyor. Ege Bölgesinin geneli güneşli. Sıcaklık kıyı kesimlerde 37-38 dereceye kadar çıkıyor. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz Bölgesinde de güneşli bir hava görülüyor. Sıcaklık ise Antalya’da 38, Mersin’de 32, Adana’da 35 derece ölçülüyor. This is a modal window.Video oynatılamadı, ağ ya da sunucu hatası veya belirtilen format desteklenmiyor.

Karadeniz Bölgesinin batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin kalanında ise gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Sıcaklık ise bölge genelinde 24-27 derece aralığında ölçülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin kalanında ise parçalı bulutlu hava hakim. Sıcaklık Kars ve Erzurum’da 23-25, Malatya’da 33 derece ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde bol güneşli ve sıcak bir hava görülüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa dolaylarında 38-39 dereceler ölçülüyor, sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.



