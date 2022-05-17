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Astrolog Dinçer Güner gündemi değerlendirdi

Astrolog Dinçer Güner gündemi değerlendirdi

Astroloji alanında tanınan isimlerden olan Dinçer Güner, Ay Tutulması ve Merkür Retrosu'na dair değerlendirmelerde bulundu. Gıda açıklamaları hakkında da konuşan Güner, 2021 Kasım'ı işaret etti.