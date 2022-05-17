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- Astrolog Dinçer Güner gündemi değerlendirdi
Astrolog Dinçer Güner gündemi değerlendirdi
- Haber Merkezi
- 17.05.2022 - 17:09
- Güncelleme : 17.05.2022 - 18:06
Dün Akrep burcunda gerçekleşen Ay Tutulması ve İkizler burcunda Merkür'ün geri hareketine başlaması astroloji açısından oldukça yoğun günlere işaret ediyor.
30 Nisan'da Boğa burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması'nın etkileri geçmemişken, Akrep burcunda gerçekleşen Ay Tutulması herkesin gergin hissetmesine neden oldu.
Son zamanlarda doların yeniden yükselmesi ve uzun zamandır enflasyonla olan mücadele, astroloji açısından değerlendirmeye alındı.
İki tutulma arasında ekonomik alan dahil olmak üzere birçok konuda neler olabileceğini ise Astrolog Dinçer Güner'e sorduk.
Gündemi detaylı olarak değerlendiren Dinçer Güner, 2021 Kasım ayında gerçekleşen olaylara dikkati çekti.
Merkür Retrosu'na dair bireysel etkilere değinen deneyimli astrolog, daha dikkatli adımlar atmamız gerektiğini söyledi.
Astrolog Dinçer Güner gündemi değerlendirdi