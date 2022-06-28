Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 28 Haziran Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’de yağışlı havalar devam ediyor. Marmara, Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Batı ve Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Kalan bölgelerde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklıkları ise iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri altında ölçülüyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran 2022..

28 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklık 25 ile 32 derece arasında ölçülüyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Ege Bölgesinde hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık İzmir’de 31, Afyonkarahisar’da 24 derece ölçülüyor. Yağışların Çarşamba günü iç kesimlerde devam etmesi bekleniyor. Akdeniz’de de bulutlu ve yağışlı bir hava var. Sıcaklık bölgede en yüksek 32-33 derecelerde ölçülüyor. Yağış Çarşamba günü yer yer doğu kesimlerde devam edecek.

İç Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık 24-25 derecelerde ölçülüyor. Çarşamba ve Perşembe günü de yağışların devam etmesi bekleniyor. Karadeniz Bölgesi de önümüzdeki üç günlük dönemde yağışlı. Sıcaklık Bolu’da 21, Samsun ve Trabzon’da 23, Gümüşhane’de 26 derece ölçülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Bölgenin kalanı ise parçalı bulutlu. Sıcaklık yağışlı alanda 24-25, bölgenin batı ve güney kesimlerinde 27-28 derecelerde ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genelinde gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Çarşamba Perşembe güneş daha fazla görülecek, sıcaklık da adım adım yükselecek.