50 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

3 Ocak 2023 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto 3 Ocak Salı çekilişi bu akşam gerçekleştirildi.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 3 Ocak 2023 tarihli çekiliş bugün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 50.285.540,98 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı..

İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

3 Ocak 2023 Süper Loto Çekiliş Sonuçları

3 - 4 - 29 - 30 - 45 - 51