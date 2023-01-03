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- 50 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..
50 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..
3 Ocak 2023 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..
- 03.01.2023 - 22:27
- Güncelleme : 03.01.2023 - 22:36
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.
Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto 3 Ocak Salı çekilişi bu akşam gerçekleştirildi.
Bu haftanın ilk çekilişi olan 3 Ocak 2023 tarihli çekiliş bugün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.
Büyük ikramiyenin 50.285.540,98 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı..
İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..
3 Ocak 2023 Süper Loto Çekiliş Sonuçları
3 - 4 - 29 - 30 - 45 - 51