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    50 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

    3 Ocak 2023 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..
    • 03.01.2023 - 22:27
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 22:36
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    50 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.

    Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto 3 Ocak Salı çekilişi bu akşam gerçekleştirildi.

    Bu haftanın ilk çekilişi olan 3 Ocak 2023 tarihli çekiliş bugün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

    Büyük ikramiyenin 50.285.540,98  TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı..

    50 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı.. #1

    İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

    3 Ocak 2023 Süper Loto Çekiliş Sonuçları

    3 - 4 - 29 - 30 - 45 - 51


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