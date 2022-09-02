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    Edirne'de sağanak etkili oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.
    • 02.09.2022 - 19:35
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 19:43
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    Edirne'de sağanak etkili oldu

    MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

    Gök gürültülü şekilde yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

    Bazı mahallelerde giriş katlarında bulunan iş yerlerini su bastı.

    Araç sürücülerinin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği kentte, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

    Edirne de sağanak etkili oldu #1

    Yağmura hazırlıksız yakalandılar

    DHA'nın haberine göre, kente alışveriş için gelen Bulgar turistler de dahil birçok vatandaş yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar kendilerini bulabildikleri saçak altları ve dükkanlara attı.

    Yağmura aldırış etmeden yürüyenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da başlarına poşet takarak korunmaya çalıştı. Yağmur, yaklaşık yarım saatin ardından şiddetini kaybetti.

    Edirne'de sağanak etkili oldu VİDEO

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