Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 16 Temmuz Cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’de yağışlar Doğu Karadeniz’de bekleniyor. Yurdun kalanında ise hava az bulutlu ve güneşli. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde ölçülüyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Temmuz 2022..

16 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Orta Karadeniz, Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Orta Akdeniz’de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık bölge genelinde 29-30 derecelerde ölçülüyor. Edirne dolaylarında ise 37 dereceye kadar çıkıyor. Ege Bölgesinde de güneş görülüyor. Sıcaklıklar iç kesimlerde 30 derece ve üzerinde ölçülüyor, kıyıya doğru ise 36-38 derecelere yükseliyor. Öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz Bölgesinde hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık bölge genelinde 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 27 -31 derece arasında ölçülüyor. Pazar günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Karadeniz Bölgesinin doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar sürüyor. Bölgenin kalanında ise hava parçalı bulutlu. Sıcaklık Bolu’da 24, Samsun’da 28, Trabzon’da 26 derece ölçülüyor. Doğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık da bu dönemde genellikle 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bol güneşli ve sıcak hava görülmeye devam ediyor. Bölge genelinde günün en yüksek sıcaklığı 35 derece ve üzerinde ölçülüyor, yer yer 40 derecelere ulaşıyor. Sıcak çarpmalarına karşı tedbirli olunmalı.