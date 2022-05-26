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İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da gökyüzünde çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.
- 26.05.2022 - 23:16
- Güncelleme : 26.05.2022 - 23:29
İstanbul'da gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Art arda şimşekler çaktı
İstanbul'un batı kesimlerinde Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı.
DHA'nın haberine göre, geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Yüksek kesimlerde yağış etkili oldu
İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman sağanak yağış da etkili oldu.
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı VİDEO