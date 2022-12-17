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    Doğu Anadolu'da soğuk hava

    Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı bu illerde gece eksinin altına düşüyor, sabahları ise araçları çalıştırmak için büyük çaba sarf ediliyor.
    • 17.12.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 11:47
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    Doğu Anadolu'da soğuk hava

    Erzurum’da bir süredir etkili olan soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde buzlanmaya neden oldu.

    Ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu, araç camları buz tuttu.

    Kar kalınlığı Palandöken’de 18 santim oldu

    Kar kalınlığının Palandöken Kayak Merkezi'nde 18 santimetreye ulaştığı kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

    Kars

    Kars'ta etkili olan soğuk nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu, bazı dereler dondu.

    Sisin de etkili olduğu kentte görüş mesafesi düştü. Özellikle yüksek kesimlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

    Doğu Anadolu da soğuk hava #1

    Arabaların üstü örtüldü

    Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

    Sabah saatlerinde kırağıdan dolayı her taraf beyaza büründü, bazı vatandaşlar arabalarını örtü ile kapladı.

    Doğu Anadolu da soğuk hava #2

    İyi bir kar henüz yağmadı

    Acısu Deresi'nde buz sarkıtları oluşan ilçede, Sarıçam Ormanları kırağı ile güzelleşti.

    AA’ya konuşan vatandaşlardan Turhan Koçaş, şimdiye kadar iyi bir kar yağmadığını belirterek, “Soğuk havalar devam ediyor. Sabah kalktığımızda her taraf ağaçlar, yapraklar kırağı tutmuştu. Oldukça soğuk ve biz kayak severler olarak bir an önce kar yağmasını ve kayak yapmayı bekliyoruz.” dedi.

    Doğu Anadolu da soğuk hava #3

    Ardahan

    Ardahan'da da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

    Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve yer yer buzlanma meydana geldiği kentte, yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

    Doğu Anadolu da soğuk hava #4

    Ağrı

    Ağrı'da da etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

    Kentte sabaha doğru etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

    İl merkezinin yanı sıra kenti komşu illere bağlayan kara yollarında da ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle, sürücüler araç farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı.

    Doğu Anadolu da soğuk hava #5

    Yaşam zorlaştı

    Soğuk havanın etkisi altındaki kentte araç camları da buzla kaplandı.

    Vatandaşlardan Ahmet Taşdemir, buz tutan araç camlarını temizlemekte güçlük çektiklerini söyledi.

    Doğu Anadolu da soğuk hava #6

    Tunceli

    Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde de soğuk hava nedeniyle dereler kısmen buz tuttu, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

    İlçelerde besicilikle uğraşan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen hayvanlarını meralarda otlatmaya çalıştı.

    Kentin bazı yüksek kesimlerinde ise yoğun sis etkili oldu.

    Doğu Anadolu da soğuk hava #7

    Doğu Anadolu da soğuk hava #8

    Doğu Anadolu da soğuk hava #9

    Doğu Anadolu da soğuk hava #10

    Doğu Anadolu da soğuk hava #11

    Doğu Anadolu da soğuk hava #12


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